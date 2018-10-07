В Афганистане за сутки ликвидировали около 60 боевиков

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Не менее 57 боевиков были ликвидированы за последние сутки в Афганистане в ходе совместных операций национальных сил обороны и безопасности и ВВС страны в разных провинциях, сообщает телеканал Tolo news со ссылкой на заявление афганского министерства обороны.

По данным афганского минобороны, за прошедшие 24 часа афганские национальные силы обороны и безопасности провели операции в 13 провинциях страны. Силовикам удалось ликвидировать 57 боевиков, еще восемь были ранены. Также в ходе операций было уничтожено оружие боевиков.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

* Террористическая организация, запрещенная в России