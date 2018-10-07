Путина поздравили с днем рождения со сцены веронского амфитеатра

ВЕРОНА (Италия), 7 окт — РИА Новости, Александр Логунов. Мэр Вероны Федерико Сбоарино и председатель совета директоров банка "Интеза" Антонио Фаллико поздравили российского президента Владимира Путина с днем рождения со сцены Arena di Verona, где в субботу прошла европейская премьера ледового шоу Ильи Авербуха "Ромео и Джульетта".

Путину 7 октября исполнится 66 лет.

"Многоуважаемый Владимир Владимирович! Мы вас поздравляем с днем рождения. Мы желаем вам крепкого здоровья, чтобы вы продолжили ту работу, которую уже вели. Работу, которая во многом изменила наш мир", — заявил по-русски Фаллико, возглавляющий ассоциацию "Познаем Евразию", при поддержке которой прошло ледовое шоу.

Перед их поздравительной речью на сцену веронской арены вышел итальянский певец Тото Кутуньо.

Сев на табурет на краю сцены, он под проливным дождем исполнил для публики свой главный хит "Italiano Vero" и — уже на русском языке — песни "Подмосковные вечера" и "Очи черные".

Ранее бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что летит на день рождению к своему другу Путину. Год назад итальянский политик также побывал на дне рождения российского лидера в Сочи и подарил ему огромный пододеяльник.