Путина поздравили с днем рождения со сцены веронского амфитеатра

ВЕРОНА (Италия), 7 окт — РИА Новости, Александр Логунов. Мэр Вероны Федерико Сбоарино и председатель совета директоров банка "Интеза" Антонио Фаллико поздравили российского президента Владимира Путина с днем рождения со сцены Arena di Verona, где в субботу прошла европейская премьера ледового шоу Ильи Авербуха "Ромео и Джульетта".
"Многоуважаемый Владимир Владимирович! Мы вас поздравляем с днем рождения. Мы желаем вам крепкого здоровья, чтобы вы продолжили ту работу, которую уже вели. Работу, которая во многом изменила наш мир", — заявил по-русски Фаллико, возглавляющий ассоциацию "Познаем Евразию", при поддержке которой прошло ледовое шоу.
Сев на табурет на краю сцены, он под проливным дождем исполнил для публики свой главный хит "Italiano Vero" и — уже на русском языке — песни "Подмосковные вечера" и "Очи черные".
Ранее бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что летит на день рождению к своему другу Путину. Год назад итальянский политик также побывал на дне рождения российского лидера в Сочи и подарил ему огромный пододеяльник.