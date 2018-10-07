В Ереване застрелили бывшего депутата парламента Армении

ЕРЕВАН, 7 окт – РИА Новости. Бывший депутат парламента Армении двух созывов Каро Карапетян застрелен, по предварительным данным, в результате ссоры в ереванском ресторане, сообщила РИА Новости советник главы Следственного комитета страны Сона Трузян.

"По предварительным данным, во время ссоры, возникшей в одном из ресторанов в Ереване, были произведены выстрелы, в результате которых бывший депутат Национального собрания Каро Карапетян получил телесные повреждения. Он был доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть", — сказала Трузян.

По ее словам, в результате стрельбы ранен еще один человек, он госпитализирован. "Обстоятельств выясняются, исходя из тайны следствия другие подробности сообщить не могу", — отметила Трузян

Карапетян избирался в парламент в 2007 и 2012 годах от партии "Процветающая Армения", возглавляемой крупным армянским предпринимателем Гагиком Царукяном. В 1991 году окончил Киевскую академию милиции, работал оперуполномоченным уголовного розыска, помощником военного прокурора Армении, начальником отдела внутренних дел Аштаракского района Армении, занимался предпринимательской деятельностью.

В конце января 2018 года в одной из гостиниц Еревана было найдено тело зятя Карапетяна, Гора Аракелян, который был осужден за стрельбу в 2014 году близ ереванского "Вернисажа" — ярмарки сувениров в центре столицы, в результате которой несколько человек получили ранения.