В Нидерландах два истребителя сопроводили самолет с дебоширом на борту

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. ВВС Нидерландов подняли в воздух два истребителя F-16 для сопровождения летевшего в Амстердам самолета, на борту которого из-за агрессивного пассажира произошла потасовка, сообщили голландские СМИ.

Инцидент произошел на борту самолета авиакомпании KLM, следовавшего в Амстердам из Абу-Даби. Как сообщили представители жандармерии, "29-летний американец стал агрессивным после того, как старший бортпроводник попросил вернуться его на свое место. Возникла потасовка, и членам экипажа вместе с другими пассажирами удалось усмирить мужчину". Несколько пассажиров незначительно пострадали в результате инцидента.

В ВВС Нидерландов уточнили, что реактивные истребители для сопровождения лайнера были подняты по тревоге с авиабазы Леуварден на границе с Германией.

Из-за происшествия самолет получил специальное разрешение на незамедлительную посадку в аэропорту Схипхол. После того как рейс приземлился, мужчину задержала полиция. После задержания американца доставили в психиатрическое медицинское учреждение для обследования.