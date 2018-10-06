РОДОС (Греция), 6 окт — РИА Новости. Недальновидная политика Запада превратила Ливию в оплот терроризма, заявил в субботу замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Особую опасность представляют действующие на Африканском континенте террористические группировки, многие из которых стоят на позициях радикального ислама… Из-за крайне недальновидной политики стран Запада в оплот терроризма превратилась Ливия. Ситуацию углубляет возвращение в страны Африки боевиков, воевавших в Ираке, Сирии, Афганистане", — заявил Богданов, выступая на саммите по Африке в рамках Международного форума "Диалог цивилизаций".

В Ливии царит двоевластие — на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ливийской национальной армией (ЛНА) во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.