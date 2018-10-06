Климкин объяснил, почему Киев не закрывает российские генконсульства

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Украина не собирается закрывать российские генконсульства, поскольку Москва может ответить зеркально. Об этом заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин в эфире телеканала "UA: Харьков".
Глава МИД отметил, что в России находятся около трех миллионов украинцев, против них периодически "совершаются провокации", поэтому консульское присутствие Украины в стране необходимы.
"Если мы уберем здесь эти консульства, то, конечно, Россия закроет наши консульства", — подчеркнул он.
В мае радикалы напали на руководителя Россотрудничества Константина Воробьева, который возлагал цветы к Вечному огню в честь Дня Победы. В феврале радикалы устроили погром в здании Россотрудничества.