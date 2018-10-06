Климкин объяснил, почему Киев не закрывает российские генконсульства

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на открытом заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на открытом заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Украина не собирается закрывать российские генконсульства, поскольку Москва может ответить зеркально. Об этом заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин в эфире телеканала "UA: Харьков".

Глава МИД отметил, что в России находятся около трех миллионов украинцев, против них периодически "совершаются провокации", поэтому консульское присутствие Украины в стране необходимы.

"Если мы уберем здесь эти консульства, то, конечно, Россия закроет наши консульства", — подчеркнул он.

В тоже время, дипломатические миссии России на Украине периодически подвергаются нападению. Так, в сентябре неизвестные облили нечистотами, прокололи шины и оторвали номера у автомобилей российских дипломатов в Киеве.

В мае радикалы напали на руководителя Россотрудничества Константина Воробьева, который возлагал цветы к Вечному огню в честь Дня Победы. В феврале радикалы устроили погром в здании Россотрудничества.