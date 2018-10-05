МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Нынешние возможности украинской экономики не позволяют Киеву заниматься какими бы то ни было значительными военными разработками, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев, комментируя сообщения о возможности Украины создать ракету с дальностью в полторы тысячи километров.

Ранее украинский военный эксперт Валентин Бадрак в интервью онлайн-изданию UkrLife заявил, что Украина способна создать ракету с дальностью в полторы тысячи километров, которая "может достать до Москвы". По словам Бадрака, конфликт с Россией вызвал "серьезный всплеск" развития украинских военных технологий, при этом инженеры, по его словам, способны произвести даже больше, чем вооруженные силы могут взять на вооружение. По его мнению, новое оружие призвано "изменить риторику переговоров", так как Украина, вооружившись "сотней-двумя таких ракет", получит возможность "диктовать свои условия" и "отстаивать свою позицию в области евроатлантической интеграции".

"Это смешно, потому что нынешние возможности украинской экономики таковы, что они не подразумевают каких бы то ни было разработок", — сказал Кондратьев.

Кроме того, подчеркнул сенатор, одно дело — создать ракету с такой дальностью, и совсем другое — добиться того, чтобы российские ПВО не были для нее помехой.

"Лучше, чтобы (президент Украины Петр) Порошенко и его правительство направили свои усилия на развитие мирных отношений с Россией, а не на разработки ракет", — добавил зампред комитета.