МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Нынешние возможности украинской экономики не позволяют Киеву заниматься какими бы то ни было значительными военными разработками, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев, комментируя сообщения о возможности Украины создать ракету с дальностью в полторы тысячи километров.
"Это смешно, потому что нынешние возможности украинской экономики таковы, что они не подразумевают каких бы то ни было разработок", — сказал Кондратьев.
Кроме того, подчеркнул сенатор, одно дело — создать ракету с такой дальностью, и совсем другое — добиться того, чтобы российские ПВО не были для нее помехой.
"Лучше, чтобы (президент Украины Петр) Порошенко и его правительство направили свои усилия на развитие мирных отношений с Россией, а не на разработки ракет", — добавил зампред комитета.