МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Таджикистана Эмомали Рахмона во время телефонного разговора, сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Республики Таджикистан, в ходе которого тепло поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения", — говорится в сообщении. Добавляется, что Путин также направил Рахмону поздравительную телеграмму.

"Вы пользуетесь заслуженным уважением среди соотечественников и высоким авторитетом за рубежом как опытный и дальновидный политический деятель, настоящий лидер своей страны", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин также отметил, что в России высоко ценят личный вклад Рахмона в развитие отношений стратегического партнерства и союзничества между государствами.

"Хотел бы подтвердить готовность к продолжению конструктивного диалога с Вами и тесной совместной работы по двусторонней и международной повестке дня на благо дружественных народов наших стран, в интересах упрочения региональной стабильности и безопасности", — подчеркнул президент РФ.

Он также пожелал Рахмону крепкого здоровья, благополучия и успехов.

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