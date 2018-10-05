"Во Франции поэты не умирают": в Париже простились с легендарным Азнавуром

ПАРИЖ, 5 окт – РИА Новости, Людмила Орищенко, Виктория Иванова. Во Франции простились со всемирно известным певцом и поэтом Шарлем Азнавуром, национальная церемония прощания состоялась утром в пятницу в Доме Инвалидов в Париже в присутствии французского и армянского лидеров.

Азнавур скончался в ночь на 1 октября в своем доме на юге Франции. Похороны шансонье состоятся в субботу, 6 октября, в коммуне Монфор-л"Амори под Парижем, на церемонии будет присутствовать узкий круг родных и друзей.

На церемонию прощания приехали более 1200 человек. Вход был открыт для широкой публики.

Во дворе Дома Инвалидов собрались родственники шансонье, президент Франции Эммануэль Макрон с супругой, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Армянской апостольской церкви, католикос всех армян Гарегин II, бывшие президенты Франции, министры, политики, деятели культуры и искусства, в числе которых актер Жан-Поль Бельмондо, певица Мирей Матье. С российской стороны в траурных мероприятиях участвовал замглавы МИД РФ Григорий Карасин. Церемонию в прямом эфире транслировали несколько французских телеканалов.

Шарль Азнавур (настоящее имя Шамруз Варенаг Азнавурян) родился в Париже 22 мая 1924 года в семье армянских эмигрантов. Он признан лучшим эстрадным исполнителем века по версии CNN и журнала Times. За 70-летнюю карьеру маэстро было продано 100 миллионов дисков, написано 1,2 тысячи песен, сыграно 80 ролей в фильмах, выпущено 294 альбома и проведено более тысячи концертов в 94 странах мира.

Великий француз, армянин и гражданин мира



Прощание началось чуть позже 10.00 (11.00 мск). Гроб с телом шансонье, покрытый французским флагом, и венок в цветах армянского триколора внесли под традиционную армянскую мелодию Dle Yaman, исполненную на дудуке.

Пашинян, выступая с речью, назвал Азнавура национальным героем Армении. "Это звание он заслуживал не только благодаря его талану шансонье, но также благодаря его огромным заслугам перед Арменией. В Армении несколько площадей и улиц носят его имя", — подчеркнул армянский премьер.

"Во втором городе Армении – Гюмри, которому Азнавур оказал большую помощь после землетрясения, есть памятник ему, поставленный при жизни (певца)", — добавил он.

День похорон Азнавура объявлен днем траура в Армении как символ бесконечной любви каждого армянина к "этому великому французу, армянину и гражданину мира", отметил армянский премьер.

Песни, которые объединяют…

"На протяжении многих лет его присутствие, этот голос, эти интонации, которые узнаваемы всеми, пришли в нашу страну и объединили нас, каково бы ни было наше положение, наш возраст… Шарль Азнавур естественным образом стал одним из символов Франции", — сказал президент Франции.

"Песни Азнавура – это, в первую очередь, слова. Это слова, которые трогают сердце. Названия песен, припевы стали общим наследием…У каждого из нас свой близкий Азнавур", — убежден французский лидер.

Он также отметил помощь, которую Азнавур оказывал Армении и армянам.

"Я уверен, что еще на протяжении многих лет миллионы людей… будут помнить несравненные мелодии маэстро. В сердце каждого он продолжит свой путь", — сказал Макрон, подчеркнув, что "во Франции поэты не умирают".

Церемония прощания завершилась известной песней Азнавура "Emmenez-moi". Ее напевали люди, пришедшие на прощание с маэстро, у некоторых на глазах выступили слезы. Под аплодисменты публики гроб с телом Азнавура вынесли из Дома Инвалидов.

Певица Мирей Матье призналась, что была счастлива исполнять песни Азнавура. "Шарль был большим моим другом. И не только другом — я была счастлива исполнять его песни. Он был великим", — сказала Матье и напела на русском языке песню "Вечная любовь".

… И сопровождают всю жизнь



Более чем за час до начала церемонии прощания во дворе Дома Инвалидов начала собираться публика. Некоторые принесли цветы. Среди пришедших было много представителей армянского сообщества.

"Нам важно быть здесь, потому что это человек, который представляет для нас культуру, любовь. Мы любим его, и мы должны отдать ему дань. Он дал нам столько любви", — сказала РИА Новости женщина 40-лет по имени Летисия. "Я пришла одна, но посмотрите, сколько людей вокруг", — добавила она. Поклонница таланта Азнавура призналась, что впервые услышала его песни, когда отец поставил виниловую пластинку. "И его песни сопровождают меня всю жизнь", — отметила она.

Пожилая парижанка по имени Француаз призналась, что приходила на прощание со многими известными людьми. "И для меня важно быть здесь, на прощании с Шарлем Азнавуром. Он для меня почти монумент", — сказала она.

Француз по имени Фредерик, имеющий армянские корни, рассказал РИА Новости, что приехал из Лиона специально, чтобы принять участие в прощании. "Я того же происхождения, что и Шарль Азнавур. Я глубоко уважаю его карьеру и все то, что он сделал для армянского сообщества. Он оказывал большую помощь армянскому сообществу. Потом я ценю его позитивный настрой. Поэтому я специально из Лиона приехал на прощание. Я считаю, что это было необходимо сделать", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в доме его родителей всегда слушали песни маэстро. "Он был одного возраста с моим отцом. И я рос на песнях Азнавура", — добавил француз.

Подробнее о биографии Шарля Азнавура читайте в справке РИА Новости >>