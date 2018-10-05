РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

"Во Франции поэты не умирают": в Париже простились с легендарным Азнавуром

Сюжет:
Умер Шарль Азнавур (31)
(обновлено: 15:42 05.10.2018)
0810
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкФранцузский шансонье, писатель и актер Шарль Азнавур. Архивное фотоФранцузский шансонье, писатель и актер Шарль Азнавур. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

ПАРИЖ, 5 окт – РИА Новости, Людмила Орищенко, Виктория Иванова. Во Франции простились со всемирно известным певцом и поэтом Шарлем Азнавуром, национальная церемония прощания состоялась утром в пятницу в Доме Инвалидов в Париже в присутствии французского и армянского лидеров.

Азнавур скончался в ночь на 1 октября в своем доме на юге Франции. Похороны шансонье состоятся в субботу, 6 октября, в коммуне Монфор-л"Амори под Парижем, на церемонии будет присутствовать узкий круг родных и друзей.

На церемонию прощания приехали более 1200 человек. Вход был открыт для широкой публики.

Французский шансонье, писатель и актер Шарль Азнавур на церемонии вручения премии Victoires de la Musique. Архивное фото
© AP Photo / Thibault Camus
Министр культуры Франции: Азнавур более полувека был воплощением страны
Во дворе Дома Инвалидов собрались родственники шансонье, президент Франции Эммануэль Макрон с супругой, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Армянской апостольской церкви, католикос всех армян Гарегин II, бывшие президенты Франции, министры, политики, деятели культуры и искусства, в числе которых актер Жан-Поль Бельмондо, певица Мирей Матье. С российской стороны в траурных мероприятиях участвовал замглавы МИД РФ Григорий Карасин. Церемонию в прямом эфире транслировали несколько французских телеканалов.

Шарль Азнавур (настоящее имя Шамруз Варенаг Азнавурян) родился в Париже 22 мая 1924 года в семье армянских эмигрантов. Он признан лучшим эстрадным исполнителем века по версии CNN и журнала Times. За 70-летнюю карьеру маэстро было продано 100 миллионов дисков, написано 1,2 тысячи песен, сыграно 80 ролей в фильмах, выпущено 294 альбома и проведено более тысячи концертов в 94 странах мира.

Великий француз, армянин и гражданин мира

Французский шансонье, писатель и актер Шарль Азнавур выступает на своем концерте в Ереване
© РИА Новости / PAN Photo
Перейти в фотобанк
Почему Шарля Азнавура так любили в России
Прощание началось чуть позже 10.00 (11.00 мск). Гроб с телом шансонье, покрытый французским флагом, и венок в цветах армянского триколора внесли под традиционную армянскую мелодию Dle Yaman, исполненную на дудуке.

Пашинян, выступая с речью, назвал Азнавура национальным героем Армении. "Это звание он заслуживал не только благодаря его талану шансонье, но также благодаря его огромным заслугам перед Арменией. В Армении несколько площадей и улиц носят его имя", — подчеркнул армянский премьер.

"Во втором городе Армении – Гюмри, которому Азнавур оказал большую помощь после землетрясения, есть памятник ему, поставленный при жизни (певца)", — добавил он.

День похорон Азнавура объявлен днем траура в Армении как символ бесконечной любви каждого армянина к "этому великому французу, армянину и гражданину мира", отметил армянский премьер.

Песни, которые объединяют…

Французский шансонье, писатель и актер Шарль Азнавур. Архивное фото
© AP Photo / Bilal Hussein
Марин Ле Пен назвала Азнавура великим певцом и поэтом
"На протяжении многих лет его присутствие, этот голос, эти интонации, которые узнаваемы всеми, пришли в нашу страну и объединили нас, каково бы ни было наше положение, наш возраст… Шарль Азнавур естественным образом стал одним из символов Франции", — сказал президент Франции.

"Песни Азнавура – это, в первую очередь, слова. Это слова, которые трогают сердце. Названия песен, припевы стали общим наследием…У каждого из нас свой близкий Азнавур", — убежден французский лидер.

Он также отметил помощь, которую Азнавур оказывал Армении и армянам.

"Я уверен, что еще на протяжении многих лет миллионы людей… будут помнить несравненные мелодии маэстро. В сердце каждого он продолжит свой путь", — сказал Макрон, подчеркнув, что "во Франции поэты не умирают".

Церемония прощания завершилась известной песней Азнавура "Emmenez-moi". Ее напевали люди, пришедшие на прощание с маэстро, у некоторых на глазах выступили слезы. Под аплодисменты публики гроб с телом Азнавура вынесли из Дома Инвалидов.

Певица Мирей Матье призналась, что была счастлива исполнять песни Азнавура. "Шарль был большим моим другом. И не только другом — я была счастлива исполнять его песни. Он был великим", — сказала Матье и напела на русском языке песню "Вечная любовь".

… И сопровождают всю жизнь

Шарль Азнавур. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Творчество Азнавура перешагнуло время и границы, заявила глава ЮНЕСКО
Более чем за час до начала церемонии прощания во дворе Дома Инвалидов начала собираться публика. Некоторые принесли цветы. Среди пришедших было много представителей армянского сообщества.

"Нам важно быть здесь, потому что это человек, который представляет для нас культуру, любовь. Мы любим его, и мы должны отдать ему дань. Он дал нам столько любви", — сказала РИА Новости женщина 40-лет по имени Летисия. "Я пришла одна, но посмотрите, сколько людей вокруг", — добавила она. Поклонница таланта Азнавура призналась, что впервые услышала его песни, когда отец поставил виниловую пластинку. "И его песни сопровождают меня всю жизнь", — отметила она.

Пожилая парижанка по имени Француаз призналась, что приходила на прощание со многими известными людьми. "И для меня важно быть здесь, на прощании с Шарлем Азнавуром. Он для меня почти монумент", — сказала она.

Француз по имени Фредерик, имеющий армянские корни, рассказал РИА Новости, что приехал из Лиона специально, чтобы принять участие в прощании. "Я того же происхождения, что и Шарль Азнавур. Я глубоко уважаю его карьеру и все то, что он сделал для армянского сообщества. Он оказывал большую помощь армянскому сообществу. Потом я ценю его позитивный настрой. Поэтому я специально из Лиона приехал на прощание. Я считаю, что это было необходимо сделать", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в доме его родителей всегда слушали песни маэстро. "Он был одного возраста с моим отцом. И я рос на песнях Азнавура", — добавил француз.

Подробнее о биографии Шарля Азнавура читайте в справке РИА Новости >>

Вечная любовь Шарля Азнавура
© AFP 2018 / Fabrice CoffriniАзнавур происходил из семьи этнических армян, переехавших во Францию.Французский шансонье, писатель и актер Шарль Азнавур
© AFP 2018 / Fabrice Coffrini
Азнавур происходил из семьи этнических армян, переехавших во Францию.
© AFP 2018Учился в артистической школе, в девять лет уже пел и играл на сцене.Французский шансонье, писатель и актер Шарль Азнавур
© AFP 2018
Учился в артистической школе, в девять лет уже пел и играл на сцене.
© AFP 2018Азнавура и композитора, с которым он работал, заметила Эдит Пиаф и взяла их в турне по Франции и США.Французский шансонье, писатель и актер Шарль Азнавур
© AFP 2018
Азнавура и композитора, с которым он работал, заметила Эдит Пиаф и взяла их в турне по Франции и США.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкС тех пор началась карьера Азнавура как шансонье.Французский артист Шарль Азнавур на репетиции
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
С тех пор началась карьера Азнавура как шансонье.
© AFP 2018 / B.N.I.P.P.Шарль Азнавур написал более тысячи песен. Самые известные из них — "Богема", "Мама", "Молодость", "Как говорят", "Аве Мария", "Изабель".Французский шансонье, писатель и актер Шарль Азнавур
© AFP 2018 / B.N.I.P.P.
Шарль Азнавур написал более тысячи песен. Самые известные из них — "Богема", "Мама", "Молодость", "Как говорят", "Аве Мария", "Изабель".
© AP Photo / Bilal HusseinЗнаменитую песню "Вечная любовь" Азнавур написал для фильма Владимира Наумова "Тегеран 43".Французский шансонье, писатель и актер Шарль Азнавур
© AP Photo / Bilal Hussein
Знаменитую песню "Вечная любовь" Азнавур написал для фильма Владимира Наумова "Тегеран 43".
© AFP 2018 / Gali TibbonЗа 70-летнюю карьеру маэстро продано более 100 миллионов его дисков.Шарль Азнавур делает селфи с поклонницей в Иерусалиме
© AFP 2018 / Gali Tibbon
За 70-летнюю карьеру маэстро продано более 100 миллионов его дисков.
© AFP 2018 / Patrick HertzogАзнавур сыграл более 90 ролей в кино и провел более тысячи концертов в 94 странах.Шарль Азнавур с нападающим Юрием Джоркаевым перед матчем Франция-Армения, 31 марта 1999 год
© AFP 2018 / Patrick Hertzog
Азнавур сыграл более 90 ролей в кино и провел более тысячи концертов в 94 странах.
© AP Photo / Thibault CamusЭто первый французский исполнитель, получивший платиновый диск в Европе.Французский шансонье, писатель и актер Шарль Азнавур на церемонии вручения премии Victoires de la Musique
© AP Photo / Thibault Camus
Это первый французский исполнитель, получивший платиновый диск в Европе.
© РИА Новости / PAN PhotoПерейти в фотобанкАзнавур был командором французского ордена Почетного легиона.Французский шансонье, писатель и актер Шарль Азнавур выступает на своем концерте в Ереване
© РИА Новости / PAN Photo
Перейти в фотобанк
Азнавур был командором французского ордена Почетного легиона.
© AP Photo / Laurent ReboursМузыкант был награжден орденом Отечества, почетным знаком "За выдающийся вклад в укрепление культурных связей между Россией и Францией", а также медалью Рауля Валленберга — за участие в спасении евреев в годы Второй мировой войны.Шарль Азнавур и Лиза Миннелли на во время концерта в Париже
© AP Photo / Laurent Rebours
Музыкант был награжден орденом Отечества, почетным знаком "За выдающийся вклад в укрепление культурных связей между Россией и Францией", а также медалью Рауля Валленберга — за участие в спасении евреев в годы Второй мировой войны.
© AP Photo / Damian DovarganesКогда певцу было 93 года, на "Аллее славы" в Голливуде открыли посвященную ему звезду.Французский шансонье, писатель и актер Шарль Азнавур
© AP Photo / Damian Dovarganes
Когда певцу было 93 года, на "Аллее славы" в Голливуде открыли посвященную ему звезду.
© AP Photo / Francois MoriВ Армении Шарль Азнавур был удостоен звания национального героя.Шарль Азнавур и Хафсия Херци на церемонии открытия каннского кинофестиваля
© AP Photo / Francois Mori
В Армении Шарль Азнавур был удостоен звания национального героя.
© AP Photo / Keystone/Patrick AviolatВ 2010 году вершину на Памире назвали пиком Азнавура.Французский шансонье, писатель и актер Шарль Азнавур
© AP Photo / Keystone/Patrick Aviolat
В 2010 году вершину на Памире назвали пиком Азнавура.
/
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена