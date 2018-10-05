"Во Франции поэты не умирают": в Париже простились с легендарным Азнавуром

ПАРИЖ, 5 окт – РИА Новости, Людмила Орищенко, Виктория Иванова. Во Франции простились со всемирно известным певцом и поэтом Шарлем Азнавуром, национальная церемония прощания состоялась утром в пятницу в Доме Инвалидов в Париже в присутствии французского и армянского лидеров.
Азнавур скончался в ночь на 1 октября в своем доме на юге Франции. Похороны шансонье состоятся в субботу, 6 октября, в коммуне Монфор-л"Амори под Парижем, на церемонии будет присутствовать узкий круг родных и друзей.
На церемонию прощания приехали более 1200 человек. Вход был открыт для широкой публики.
Шарль Азнавур (настоящее имя Шамруз Варенаг Азнавурян) родился в Париже 22 мая 1924 года в семье армянских эмигрантов. Он признан лучшим эстрадным исполнителем века по версии CNN и журнала Times. За 70-летнюю карьеру маэстро было продано 100 миллионов дисков, написано 1,2 тысячи песен, сыграно 80 ролей в фильмах, выпущено 294 альбома и проведено более тысячи концертов в 94 странах мира.
Великий француз, армянин и гражданин мира
Пашинян, выступая с речью, назвал Азнавура национальным героем Армении. "Это звание он заслуживал не только благодаря его талану шансонье, но также благодаря его огромным заслугам перед Арменией. В Армении несколько площадей и улиц носят его имя", — подчеркнул армянский премьер.
"Во втором городе Армении – Гюмри, которому Азнавур оказал большую помощь после землетрясения, есть памятник ему, поставленный при жизни (певца)", — добавил он.
День похорон Азнавура объявлен днем траура в Армении как символ бесконечной любви каждого армянина к "этому великому французу, армянину и гражданину мира", отметил армянский премьер.
Песни, которые объединяют…
"Песни Азнавура – это, в первую очередь, слова. Это слова, которые трогают сердце. Названия песен, припевы стали общим наследием…У каждого из нас свой близкий Азнавур", — убежден французский лидер.
Он также отметил помощь, которую Азнавур оказывал Армении и армянам.
"Я уверен, что еще на протяжении многих лет миллионы людей… будут помнить несравненные мелодии маэстро. В сердце каждого он продолжит свой путь", — сказал Макрон, подчеркнув, что "во Франции поэты не умирают".
Церемония прощания завершилась известной песней Азнавура "Emmenez-moi". Ее напевали люди, пришедшие на прощание с маэстро, у некоторых на глазах выступили слезы. Под аплодисменты публики гроб с телом Азнавура вынесли из Дома Инвалидов.
Певица Мирей Матье призналась, что была счастлива исполнять песни Азнавура. "Шарль был большим моим другом. И не только другом — я была счастлива исполнять его песни. Он был великим", — сказала Матье и напела на русском языке песню "Вечная любовь".
Аплодисментами проводили гроб с телом Азнавура на церемонии прощания в Париже. #CharlesAznavour #Aznavour #Paris pic.twitter.com/ch6b5OuSBF— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 5 октября 2018 г.
… И сопровождают всю жизнь
"Нам важно быть здесь, потому что это человек, который представляет для нас культуру, любовь. Мы любим его, и мы должны отдать ему дань. Он дал нам столько любви", — сказала РИА Новости женщина 40-лет по имени Летисия. "Я пришла одна, но посмотрите, сколько людей вокруг", — добавила она. Поклонница таланта Азнавура призналась, что впервые услышала его песни, когда отец поставил виниловую пластинку. "И его песни сопровождают меня всю жизнь", — отметила она.
Пожилая парижанка по имени Француаз призналась, что приходила на прощание со многими известными людьми. "И для меня важно быть здесь, на прощании с Шарлем Азнавуром. Он для меня почти монумент", — сказала она.
Француз по имени Фредерик, имеющий армянские корни, рассказал РИА Новости, что приехал из Лиона специально, чтобы принять участие в прощании. "Я того же происхождения, что и Шарль Азнавур. Я глубоко уважаю его карьеру и все то, что он сделал для армянского сообщества. Он оказывал большую помощь армянскому сообществу. Потом я ценю его позитивный настрой. Поэтому я специально из Лиона приехал на прощание. Я считаю, что это было необходимо сделать", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в доме его родителей всегда слушали песни маэстро. "Он был одного возраста с моим отцом. И я рос на песнях Азнавура", — добавил француз.
Подробнее о биографии Шарля Азнавура читайте в справке РИА Новости >>