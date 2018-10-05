Трамп оконфузился из-за прилипшей к обуви бумаги

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп попал в очередную неловкую ситуацию, не заметив кусок, предположительно, туалетной бумаги, который прилип к его левому ботинку. Об этом сообщило издание Huffington Post.

Инцидент произошел, когда американский лидер поднимался на борт самолета, чтобы вылететь в город Рочестер, штат Миннесота.

Видеоролик быстро распространился в соцсетях и вызвал бурную реакцию пользователей.

WATCH: President Trump boards Air Force One with what appears to be toilet paper stuck to his shoe pic.twitter.com/A0AEYXXlXq — Joel Franco (@OfficialJoelF) 5 октября 2018 г.

Некоторые интернет-комментаторы указали на неуклюжесть президента.

@briantylercohen удивился , что такой инцидент не произошел раньше.

"Так по-президентски", – заметила @MoozhanT.

Другие интернет-пользователи начали делать предположения, что это за клочок бумаги и как он попал на обувь.

"На обуви Трампа была не туалетная бумага. Это была Конституция", – предположил @mgallaghercomic.

"Интересно, как Хилари сумела прикрепить это к его обуви", – задумался @oreuz.

Нашлись и те, кто встал на защиту президента.

"Должно быть, это очень неловко", – заметил @oreo_thins.

@MLCHZDK отметил, что никто даже не сказал Трампу о бумаге.

Поведение президента США на публике не раз привлекало к себе внимание. Ранее Трамп, вернувшись в Вашингтон из рабочей поездки, не справился с зонтом, который порыв ветра вывернул наизнанку порывом ветра.