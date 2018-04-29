"Ловит сигналы КГБ": в Сети высмеяли Трампа, проигравшего схватку с зонтом

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, вернувшись в Вашингтон из рабочей поездки, не справился с зонтом, вывернутым наизнанку порывом ветра. Забавный инцидент с американским лидером опубликовал в твиттере пользователь с ником atrupar.
Trump megafails while trying to use an umbrella upon his return to DC pic.twitter.com/re15WrSOmV— Aaron Rupar (@atrupar) 29 апреля 2018 г.
"Зонт работает не так…" — пошутил автор записи.
"Даже природа его не любит", — написал @praveensappali.
Even the nature doesn't like him.— Praveen Sappali (@praveensappali) 29 апреля 2018 г.
В неловком инциденте тут же обнаружили "российский след".
"Думаю, он вывернул зонт, чтобы ловить сигналы КГБ", — пошутил @DemocracyValues.
I see he turned his umbrella inside out to catch the latest broadcast from the KGB.— WeAreAmerica🇺🇸 (@DemocracyValues) 29 апреля 2018 г.
"Этот зонтик символизирует всю его администрацию", — предположил @hooyajanet.
Некоторые пользователи постарались поддержать американского лидера, попавшего в неудобную ситуацию.
"Зато с прической все в порядке", — написал @ExtinguishIt.
But that damn hair stayed on his head. 🤷🏼♂️— The World is on Fire (@ExtinguishIt) 29 апреля 2018 г.
В соцсетях не раз обсуждали странное поведение или внешний вид Трампа. Например, пару недель назад в твиттере высмеяли странное пальто американского лидера, а в ноябре прошлого года шутили над его неуклюжей манерой пить воду.