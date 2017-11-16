"Неуклюжее шоу": в сети посмеялись над манерой Трампа пить воду из бутылки

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп привлек внимание журналистов и пользователей соцсетей, прервав выступление ради глотка воды. По мнению комментаторов, вышло очень неуклюже.

Трамп выступал в Белом доме по итогам первого официального турне по азиатским странам. В какой-то момент он поперхнулся и опустился за трибуну, пытаясь найти бутылку с водой. Не обнаружив ее, президент продолжил речь и говорил до тех пор, пока кто-то из журналистов не заметил, что бутылка стоит рядом на небольшом столике. Трамп отпил и снова заговорил.

В соцсетях сразу же вспомнили, как тогда еще кандидат на президентский пост высмеял сенатора Марко Рубио за то, что тот однажды прервал выступление по ТВ, чтобы попить воды.

"В следующий раз Марко Рубио лучше пить из стакана, а не из бутылки — вреда от этого будет гораздо меньше", — написал тогда Дональд Трамп.

Next time Marco Rubio should drink his water from a glass as opposed to a bottle—would have much less negative impact. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 февраля 2013 г.

Сравнив две "техники", пользователи соцсети сделали выбор не в пользу Трампа.

"На фоне неуклюжего шоу Трампа сенатор Рубио — чемпион по питью воды. Он когда-нибудь вообще раньше открывал бутылку?" — пишет в Twitter американский теле- и радиоведущий Джо Скарборо.

Trump makes Senator Rubio look like a world champion water drinker compared to his clumsy display. Has the man never opened a bottle of water before? https://t.co/iUVMPFUssH — Joe Scarborough (@JoeNBC) 15 ноября 2017 г.

По словам журналиста Скотта Дворкина, президент не сделал глоток, а отхлебнул, причем с характерным звуком, да и бутылку он держал необычно — двумя руками, "как младенца".

Trump pulls a Marco Rubio & slurps down water during his speech. But it’s worse than Rubio. Trump holds the bottle with two hands like it’s a baby bottle. Fitting.#ImpeachTrump #AMJoy pic.twitter.com/5CPKzSSCKq — Scott Dworkin (@funder) 15 ноября 2017 г.

Не остался в стороне и сам Рубио.

"Это надо делать одним непрерывным движением, не отрывая глаз от камеры. Но для первого раза неплохо", — написал Рубио.

Similar,but needs work on his form.Has to be done in one single motion & eyes should never leave the camera. But not bad for his 1st time https://t.co/s49JtyRo3S — Marco Rubio (@marcorubio) 15 ноября 2017 г.

Впрочем, многим пользователям не понравилось, что большие американские СМИ раздули историю из такого незначительного эпизода.

"Что бы мы делали без мейнстрим-медиа, находящихся в центре скандалов такого машстаба?" — иронизирует Paul Joseph Watson

"В Зимбабве идет военный переворот, но всем СМИ гораздо интереснее, сколько глотков сегодня сделал Трамп", — сетует Jack Posobiec.

А вот так, по мнению пользователя Cameron Gray, выглядят журналисты, охотящиеся за такими "сенсациями".