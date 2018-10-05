Назарбаев назвал отношения России и Казахстана эталонными

АСТАНА, 5 окт – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая в пятницу с посланием народу, назвал отношения республики с Россией эталонными.

"Отношения Казахстана сегодня с Российской Федерацией являются эталоном межгосударственных связей и мы продолжим (развивать — ред.) это направление", — сказал президент.

Назарбаев также назвал успешной работу Евразийского экономического союза.

"Успешно функционирует Евразийский экономический союз, который состоялся как полноценное интеграционное объединение и активный член мировых экономических отношений", — добавил он.