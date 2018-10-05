В Казахстане снимут карантин из-за вспышки сибирской язвы

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Карантин из-за вспышки сибирской язвы, введенный в Катон-Карагайском районе в Восточно-Казахстанской области Казахстана 21 сентября, будет снят в пятницу, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Согласно данным ведомства, карантин из-за вспышки сибирской язвы был введен 21 сентября, после того, как в инфекционной больнице Усть-Каменогорска скончался хозяин частной фермы, где содержался крупный рогатый скот. Первые симптомы заболевания появились у него 12 сентября после употребления в пищу мяса больного животного. Часть мяса он продал местным жителям. О других случаях заражения человека сибирской язвой в данной местности не сообщается.

"Карантин, введенный в Катон-Карагайском районе на востоке Восточно-Казахстанской области Казахстана 21 сентября по поводу вспышки сибирской язвы, будет снят 5 октября", — говорится в сообщении.

Добавляется, что, по данным Министерства сельского хозяйства Казахстана, после снятия карантина специалисты Китая проведут проверки на 30 предприятиях Казахстана, которые поставляют мясо в КНР. По заявлению официального представителя министерства, нет оснований того, что экспорт мяса в Китай пострадает, так как весь скот в Казахстане вакцинирован и нет угрозы распространения.

Сибирская язва является острым инфекционным заболеванием, которое в случае неоказания своевременной помощи может закончиться летальным исходом. Передается человеку через мясо инфицированных животных и продукты их переработки — шкуры, кожу и так далее. От человека к человеку инфекция не передается.