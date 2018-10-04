Эрдоган пригрозил провести референдум о вступлении в ЕС

АНКАРА, 4 окт — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Евросоюз в затягивании процесса приема Анкары и заявил, что в стране может пройти референдум по этому поводу.

"Скорее бы это (ситуация со вступлением Турции в ЕС) дошло до конца, чтобы мы уже могли определить свое направление. Они по-прежнему затягивают дело. Членами ЕС стали страны, которые нельзя даже сравнивать с нами <…> Если дальше следовать такой логике, то нам остается относительно ЕС обратиться к нашим 81 миллиону (населения), и посмотрим, что они скажут", — сказал Эрдоган, выступая на форуме в Стамбуле.

Турецкий лидер призвал Брюссель определиться со своей позицией относительно вступления Турции.

"Не примете – так и скажите, и идите своей дорогой, а мы пойдем своей", — добавил он.

Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — ЕЭС), а в 1987 подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье.

Отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране летом 2016 года: Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей — массовые аресты и другие меры Анкары — и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.