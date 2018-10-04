В Латвии решили переименовать полицию в Службу госбезопасности

РИГА, 4 окт — РИА Новости. Сейм Латвии в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону о государственных спецслужбах, предусматривающие переименование Полиции безопасности (ПБ) в Службу государственной безопасности.

"Поправки приняты с целью усовершенствовать регулирование деятельности всех трех органов госбезопасности: Бюро по защите конституции (контрразведки), военной разведки и ПБ", — сказали в пресс-службе парламента.

Полиция безопасности — одно из трех учреждений госбезопасности, занимающееся контрразведкой, защитой конституционного строя государства, обеспечением экономической безопасности, защитой гостайны, борьбой с терроризмом, охраной высших должностных лиц государства и досудебным расследованием.

Смена названия ПБ обоснована необходимостью изменить его на соответствующее названиям служб внутренней безопасности большинства европейских и демократических государств и не вызывающее ассоциаций с обязанностями, которые полиция повседневно выполняет.

Поправки вступят в силу 1 января 2019 года.