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Минобороны обвинило США в экспериментах над людьми в Грузии

(обновлено: 16:55 04.10.2018)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкБрифинг Министерства обороны РФ по биооружию. 4 октября 2018Брифинг Министерства обороны РФ по биооружию. 4 октября 2018
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. При испытаниях на гражданах Грузии препарата, производимого, исходя из документов, компанией экс-министра обороны США Дональда Рамсфельда, погибли десятки людей, заявили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что в декабре 2015 года скончались 24 человека, позднее еще 49.

Расследование Гиоргадзе

Лаборатория имени Ричарда Лугара в Грузии. Архивное фото
© U.S. Army photo by Lt. Col. Jamie Blow
Гиоргадзе представил новые данные по бактериологическому оружию в Грузии
Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара под Тбилиси. Он считает, что там могут проводить летальные эксперименты над людьми.

Гиоргадзе привел данные о смерти 30 человек, предположительно, погибших в декабре 2015 года после лечения в лаборатории от гепатита С. В апреле и августе 2016-го погибли, соответственно, еще 30 и 13 человек. В графе причины смерти указано "неизвестно", но расследования не проводились. По словам Гиоргадзе, в бумагах не указаны имена, только присвоенные номера с датами рождения и половой принадлежностью.

По документам, представленным экс-министром, умерших лечили препаратом "Совалди" американской фирмы "Гилеад Сайенсиз", которая принадлежит Дональду Рамсфельду.

© Фото : Republic of GeorgiaЛаборатория имени Ричарда Лугара в Грузии
© Фото : Republic of Georgia
Лаборатория имени Ричарда Лугара в Грузии

Ответ Минобороны

В российском оборонном ведомстве изучили результаты расследования Гиоргадзе и пришли к выводу, что в лаборатории Лугара проводят эксперименты над людьми.

Министерство обороны России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Минобороны озвучили затраты США на лаборатории в странах-соседях России
"Из демонстрируемых документов видно, что испытания закончились массовыми летальными исходами среди пациентов. При этом, несмотря на гибель 24 человек только в декабре 2015 года, клинические исследования были продолжены в нарушение международных стандартов и вопреки желанию пациентов. Это привело к гибели еще 49 человек", — сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС Игорь Кириллов.

Он отметил, что даже во время масштабных эпидемий в инфекционных стационарах такое количество смертельных случаев не фиксируется.

Доказательства лжи

В России "Совалди" включен в реестр лекарственных средств и жертв среди принимавших его нет. Это говорит о том, что гражданам Грузии давали не его, а какой-то другой токсичный препарат, считают в Минобороны.

"Практически одномоментная гибель большого числа добровольцев дает основания полагать, что в Центре Лугара под видом лечения была проведена оценка высокотоксичного химического препарата либо биологического агента, обладающего высокой летальностью", — сказал Кириллов.

Лаборатория имени Ричарда Лугара в Грузии. Архивное фото
© U.S. Army photo by Lt. Col. Jamie Blow
В Минобороны рассказали о связи центра Лугара и биообстановки на юге России
Вместе с тем в США неоднократно заявляли, что "не разрабатывают биологическое оружие в Центре Лугара".

Другие выводы

В российском военном ведомстве заявили, что США под прикрытием мирных исследований наращивают военно-биологический потенциал. Причем действует Вашингтон "в обход международных договоренностей и под прикрытием реализации защитных или иных мирных исследований", добавил Кириллов.

"С 2001 года Соединенные Штаты блокируют любые международные инициативы по верификации конвенции, что исключает возможность проверки деятельности американских лабораторий", — сказал он.

Расследование вокруг центра Лугара в Грузии подтверждает опасения о противозаконной деятельности США, которые пытаются обойти положения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, уверены в Минобороны.

Россия призвала ОЗХО заставить США обнародовать данные по разработке биооружия и опытах над людьми.


© РИА Новости / Алексей КуденкоБрифинг Минобороны РФ. 4 октября 2018
© РИА Новости / Алексей Куденко
Брифинг Минобороны РФ. 4 октября 2018

 

 

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