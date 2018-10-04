МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Организация по запрещению химоружия (ОЗХО), к ведению которой относится и контроль над бактериологическим оружием, должна заставить США обнародовать данные по разработке биооружия и об опытах над людьми, заявил РИА Новости в четверг сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов.

Минобороны РФ заявило о том, что Вашингтон под предлогом мирных исследований продолжает разработку биологического оружия. При этом ряд соответствующих лабораторий размещен в странах СНГ, в соответствии с обнародованными данными, в Грузии американцы проводят эксперименты над людьми.

"ОЗХО должна заставить США обнародовать данные по разработке биологического оружия и об опытах над людьми. Если этот вопрос не удастся решить в рамках организации, эта тема безотлагательно должна быть вынесена на обсуждение Совбеза ООН", — отметил Морозов.

Парламентарий подчеркнул, что Россию не может не беспокоить тот факт, что соответствующие лаборатории находятся вблизи наших границ. "Особую тревогу вызывают и документы, касающиеся деятельности лаборатории в Грузии. Они показывают, что американские ученые проводят эксперименты на людях. И тот факт, что 24 человека умерли в один день от вируса, который неизвестен ученым мира, свидетельствует о бесчеловечных экспериментах Вашингтона", — подчеркнул Морозов.

Он отметил, что США являются членом организации по запрещению химоружия и Россия должна предпринять все усилия, "чтобы обеспечить безопасность нашего государства, в том числе в рамках международных структур".