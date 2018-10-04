В Индонезии произошло второе за сутки извержение вулкана, сообщают СМИ

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Вулкан Гамалама на индонезийском острове Тернате выбросил в четверг утром столб пепла на высоту около 250 метров, это уже второе извержение за сутки — накануне столб пепла высотой около четырех километров выбросил вулкан Сопутан, сообщает газета Jakarta Post.
"Мы рекомендуем местным жителям и приезжим держаться на расстоянии, по меньшей мере, 1,5 километров от вулкана", — говорится в заявлении центра. Местных жителей, проживающих около рек, окружающих вулкан, также предупредили об опасности появления лавы.
Накануне столб пепла высотой около четырех километров выбросил вулкан Сопутан, находящийся на индонезийском острове Сулавеси, у побережья которого ранее произошло мощное землетрясение. Представители центра советуют местным жителям воздержаться от посещения территорий, находящихся в радиусе 4-6,5 километров от вулкана.
Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.