В Индонезии произошло второе за сутки извержение вулкана, сообщают СМИ

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Вулкан Гамалама на индонезийском острове Тернате выбросил в четверг утром столб пепла на высоту около 250 метров, это уже второе извержение за сутки — накануне столб пепла высотой около четырех километров выбросил вулкан Сопутан, сообщает газета Jakarta Post.

По данным Центра вулканологии и снижения геологических рисков (ЦВСГР) Индонезии, выброс пепла был зафиксирован в 11.52 по местному времени (6.52 мск). Этому явлению предшествовало восемь подземных толчков. Специалисты оценили уровень активности вулкана как второй из четырех возможных.

"Мы рекомендуем местным жителям и приезжим держаться на расстоянии, по меньшей мере, 1,5 километров от вулкана", — говорится в заявлении центра. Местных жителей, проживающих около рек, окружающих вулкан, также предупредили об опасности появления лавы.

Накануне столб пепла высотой около четырех километров выбросил вулкан Сопутан, находящийся на индонезийском острове Сулавеси, у побережья которого ранее произошло мощное землетрясение. Представители центра советуют местным жителям воздержаться от посещения территорий, находящихся в радиусе 4-6,5 километров от вулкана.

Утром 28 сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. По последним данным, погибли более 1,4 тысячи человек, свыше 70 тысяч жителей остались без крова.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.