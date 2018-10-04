В Совфеде назвали обвинения Британии в адрес ГРУ информационной атакой

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Новые обвинения Британии в адрес России являются очередной информационной атакой, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Британский МИД опубликовал заявление, в котором говорится, что британские власти "с высокой степенью уверенности" считают, что Главное управление российского Генштаба (ГРУ) "почти точно" организовало серию кибератак по всему миру, в том числе в Британии, и намерены вместе с союзниками ответить.

"Полагаю, что мы имеем дело с очередной информационной атакой, которая по определению не найдёт фактических подтверждений, но ляжет очередным кирпичиком в построение здания новой холодной войны против России", — сказал Морозов.

По его словам, подобные обвинения "хороши" тем, что не надо "утруждать себя никакими доказательствами".

"Хакерство — это неотъемлемый атрибут времени интернета. Но всегда возникает вопрос, а как понять, кто этот хакер, каковы его цели и есть ли у него заказчик или он действует по своему усмотрению и в своих личных целях. Как известно, хакерская история с американскими выборами обрела вид информационного фейерверка. Шуму и вспышек много, а результат нулевой. Никто ничего доказать не смог", — напомнил российский сенатор.

По его мнению, такая же судьба постигнет и обвинения британского МИД.

"Особенно умиляет настойчивость в части принадлежности хакеров именно к российской военной разведке. А почему не к другим силовым и разведведомствам?" — задал риторический вопрос Морозов.