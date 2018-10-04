Украина требует, чтобы Россия вернула 30 тысяч вагонов

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Украина потребует от России передать "Укрзализныце" 30 тысяч вагонов, заявила первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко. Об этом сообщает агентство УНИАН.

По ее словам, вагоны после начала конфликта остались на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. При этом 85 из них купили на кредит от Европейского банка реконструкции и развития. Долг за них, как отметила депутат, еще предстоит выплачивать.

"Очевидно, что мы также обращаемся в компетентные правоохранительные органы Украины о том, что должны быть возбуждены дела за эти кражи", — добавила Геращенко.

"Им постоянно нужны провокации"

Как считает политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук, Геращенко "давно потеряла чувство реальности". Он назвал ее слова бредом.

"У нее есть страсть — любыми путями поддерживать русофобию, искать дополнительные поводы для оправдания своей позиции. <…> Им постоянно нужны провокации", — заявил он в эфире радио Sputnik.

По его словам, сейчас идет предвыборная кампания, а Геращенко хочет остаться у власти.

Кроме того, отметил Форманчук, эскалация конфликта Украины с Россией — это основной предвыборный ресурс.

"Геращенко пытается бросить в топку эскалации еще одну проблему, мобилизовать дополнительные ресурсы для сохранения режима. Эта политика русофобии обрела характер непрекращающейся истерии правящего класса. Они находятся в плену политики, которую сами и породили", — заключил эксперт.

Закрытие железнодорожного сообщения

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев может закрыть железнодорожное сообщение с Москвой. В конце 2017 года он также утверждал, что убытки украинской стороны от такого решения составят лишь одну гривну.

При этом в государственной администрации железнодорожного транспорта ("Укрзализныця") сообщали, что самым прибыльным украинским поездом в 2017 году стал состав "Киев — Москва", он принес почти шесть миллионов долларов.

Вместе с тем пассажирские перевозки дальнего сообщения на Украине были в целом глубоко убыточными. Общий убыток составил 3,5 миллиарда гривен (около 7,5 миллиарда рублей).

Как отметил депутат Рады Игорь Мосийчук в эфире телеканала "112 Украина", экономика страны окончательно рухнет в случае закрытия границы с Россией

"Миллионы украинцев, как бы к ним кто ни относился, но это все же украинцы, украинские граждане, работают на территории Российской Федерации. И если завтра, условно говоря, границы закроют, то как людям до дома добираться — почтой, бандеролью?" — сказал Мосийчук.