Политолог о требовании Украины отдать вагоны: потеряли чувство реальности

В Верховной раде собираются потребовать от России 30 тысяч железнодорожных вагонов. Киевским властям для сохранения власти постоянно нужны провокации, считает крымский политолог Александр Форманчук. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Украина потребует от России передачи предприятию "Укрзализныця" 30 тысяч вагонов. Об этом сообщает агентство УНИАН.

По словам Геращенко, вагоны, 85 из которых были приобретены на кредит от Европейского банка реконструкции и развития, после начала "российской агрессии" остались на "оккупированной территории", при этом долг за них, как отметила депутат, еще предстоит выплачивать.

"Очевидно, что мы также обращаемся в компетентные правоохранительные органы Украины о том, что должны быть возбуждены дела за эти кражи", — добавила Геращенко.

Политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук полагает, что эта история нужна украинским властям для сохранения режима.

"Очень сложно комментировать бред Ирины Геращенко – она уже давно потеряла чувство реальности. У нее есть страсть – любыми путями поддерживать русофобию, искать дополнительные поводы для оправдания своей позиции. Поэтому ее выступления всегда расцвечиваются такими пассажами провокационного свойства. Им постоянно нужны провокации. Во-первых, идет предвыборная кампания, страшно хочется удержаться у власти, а Ирина Геращенко – апологет Порошенко. Идет эскалация конфликта Украины с Россией как основного предвыборного ресурса, плюс к этому Украина падает в пропасть религиозного конфликта. Геращенко пытается бросить в топку эскалации еще одну проблему, мобилизовать дополнительные ресурсы для сохранения режима. Эта политика русофобии обрела характер непрекращающейся истерии правящего класса. Они находятся в плену политики, которую сами и породили", – сказал Александр Форманчук в эфире радио Sputnik.

Ранее сообщалось, что украинское Министерство инфраструктуры разработало проект, в котором предлагается прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в минувшем августе заявил, что эта мера пойдет на пользу Украине и подтолкнет развитие ее транспортной системы. При этом, согласно данным Государственной администрации железнодорожного транспорта, самым прибыльным украинским поездом в 2017 году стал состав направления Киев – Москва, принесший почти шесть миллионов долларов.