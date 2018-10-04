Страны НАТО в четверг обсудят "ответ на поведение России"

БРЮССЕЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Министры обороны стран НАТО обсудят на переговорах в четверг ответ альянса на поведение России, заявил генсек Йенс Столтенберг, открывая пленарное заседание совмина.
"Мы рассмотрим реализацию адаптированной командной структуры альянса, которая создает основу для реагирования на угрозы с любого направления", — сказал Столтенберг.
"Мы также обсудим с нашими партнерами, Финляндией, Швецией и ЕС, пути дальнейшего усиления сотрудничества в таких сферах, как кибербезопасность, противодействие гибридным угрозам и военной мобильности", — сообщил генсек альянса.
Остальная часть заседания министров обороны пройдет за закрытыми дверями.
Россия неоднократно подчеркивала, что не собирается нападать ни на одну из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в альянсе прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.