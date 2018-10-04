В Сербии отменили состояние боеготовности спецназа

БЕЛГРАД, 4 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич отменил боеготовность спецназа Вооруженных сил, ранее объявленную в связи с обострением ситуации в Косово, сообщило в четверг министерство обороны республики.

Сербский президент в минувшую субботу отдал приказ привести Вооруженные силы Сербии в состояние высшей боевой готовности в связи с занятием косовским спецназом подходов к аккумуляционному озеру контролируемой Белградом ГЭС "Газиводе" на севере Косово и Метохии. Перед этим около 60 бойцов специального подразделение МВД самопровозглашенной республики Косово ROSU заняли позиции вблизи аккумуляционного озера ГЭС "Газиводе" и вошли в центр экологии и спорта вблизи плотины. Они сопровождали президента самопровозглашенной республики, который совершил краткую прогулку на катере по озеру.

"Президент республики Сербия и верховный главнокомандующий армии Сербии Александр Вучич рано утром, в соответствии со своими полномочиями согласно Закону об обороне, доставил министру обороны Александру Вулину и начальнику генштаба генерал-подполковнику Милану Мойсиловичу приказ об отмене боеготовности для сил быстрого реагирования", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что армия Сербии и другие структуры безопасности продолжают следить за обстановкой и "готовы в любой момент защитить свое государство и граждан, где бы они не жили".

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.