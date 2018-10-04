Посол в Москве рассказал, как санкции влияют на торговлю России и Швейцарии

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Реальное влияние санкций на торговлю между Швейцарией и Россией ограничено, но есть психологический фактор, заявил РИА Новости посол Швейцарии в Москве Ив Россье.

"Я бы сказал, что в целом влияние санкций на торговлю ограничено – я имею в виду реальное воздействие для России. Психологическое влияние, особенно из-за американских санкций, вероятно, немного больше, его сложно оценить, так как его не видно (в цифрах – ред.). Но реальное влияние ограничено", — заявил он.

Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые применили антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В результате под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры, в последний раз — до конца 2018 года.