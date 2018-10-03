В Мадриде скончалась годовалая девочка, оставленная в машине своим отцом

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Нерадивый отец в Мадриде вез годовалую дочку в детский сад, но забыл ее в автомобиле, ребенок скончался, сообщает газета АВС.

Об инциденте стало известно, когда мать в среду вечером пришла забирать ее из учреждения. После телефонного разговора с мужем, выяснилось, что он забыл дочку в автомобиле, припаркованном на улице Анны Австрийской в столичном районе Санчинарро.

Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи на протяжении 45 минут безрезультатно пытались вернуть девочку к жизни.

Полиция ведет расследование обстоятельств трагедии.