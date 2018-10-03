В НАТО обеспокоены усилением России в Черном море, заявил Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Страны НАТО выразили обеспокоенность усилением военного присутствия РФ в Черном море, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания комиссии НАТО-Грузия, которое прошло в Брюсселе в рамках переговоров глав оборонных ведомств альянса.
"Мы также озабочены военным усилением РФ в Черноморском регионе, который является одним из приоритетов для НАТО и для Грузии", — заявил Столтенберг.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Впоследствии Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, а в мае 2018 года о признании независимости Абхазии и Южной Осетии объявила Сирия.