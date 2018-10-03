В НАТО обеспокоены усилением России в Черном море, заявил Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Страны НАТО выразили обеспокоенность усилением военного присутствия РФ в Черном море, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания комиссии НАТО-Грузия, которое прошло в Брюсселе в рамках переговоров глав оборонных ведомств альянса.

"Сегодня союзники также вновь заявили о своей полной поддержке суверенитета, безопасности и территориальной целостности Грузии. Мы призываем Россию прекратить признание Абхазии и Южной Осетии и вывести свои силы из этих регионов Грузии", — заявил он журналистам.

"Мы также озабочены военным усилением РФ в Черноморском регионе, который является одним из приоритетов для НАТО и для Грузии", — заявил Столтенберг.

"Мы работаем в этой сфере теснее, чем когда-либо прежде: в рамках обучения грузинской береговой охраны, возросшего сотрудничества между военно-морскими силами Грузии и НАТО, путем сотрудничества между Объединенным центром морских операций Грузии и морским командованием НАТО", — сообщил он.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Впоследствии Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, а в мае 2018 года о признании независимости Абхазии и Южной Осетии объявила Сирия.