Врио глав ДНР и ЛНР провели рабочую встречу в Луганске

ЛУГАНСК, 3 окт — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник и временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин провели рабочую встречу в Луганске.

"Я должен выразить вам благодарность за то, что вы нашли время посетить нашу республику с дружественным визитом. Конечно же, это нас сближает, это нас роднит. У нас очень есть много общего, много нерешенных вопросов, много незавершенных задач. И от качества их решения, от того, насколько мы быстро будем находить решения этих проблем, зависит, и развитие наших республик, наша интеграция в Российскую Федерацию, экономическое развитие наших республик, благосостояние нашего народа", — сказал Пасечник, обращаясь к делегации из ДНР.

Пушилин отметил, что представителям властей республик необходимо обсудить ряд вопросов, которые стоят на повестке дня.

"По ряду вопросов — в плане экономического развития, в плане общих проблем, с которыми мы боремся — я имею ввиду коррупционную составляющую — мы, конечно же, должны действовать плечом к плечу", — сказал Пушилин.