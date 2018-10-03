НАТО создает структуру наступательных киберсил

БРЮССЕЛЬ, 3 окт – РИА Новости. НАТО создает систему кибернетических сил, в которую планируется включить национальные элементы, они могут быть задействованы при наступательных миссиях, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы видим существенное увеличение количества и опасности кибератак, поэтому мы нарастили свои кибернетические возможности, как для защиты информационных сетей НАТО, так и для помощи странам альянса по защите их национальных сетей", — заявил он в среду перед началом переговоров глав оборонных ведомств альянса.

"Мы видели применение кибернетических возможностей для вмешательства во внутренние политические дела, нападений на критическую инфраструктуру, и эти возможности станут частью любых будущих военных конфликтов. Поэтому мы приняли решение, что кибератаки могут привести к применению пятой статьи о коллективной обороне", — сказал генсек НАТО.

По его словам, "частью мер станет создание структуры, которая позволит включать национальные кибернетические возможности в миссии и операции НАТО".

"Я приветствую заявления всех стран о предоставлении таких национальных возможностей, в частности, предложения Великобритании и Дании, и ожидаю, что другие страны последуют", — сказал Столтенберг.

Он добавил, что, в частности, "в борьбе против ИГ* очень важно иметь кибернетические возможности, чтобы подорвать их возможности вербовки, финансирования и распространения пропаганды".

"Включение национальных кибернетических элементов, которые называют наступательными, в миссии и операции НАТО — это один из элементов усиления оборонных возможностей альянса", — сказал он.

*Террористическая организация, запрещенная в России