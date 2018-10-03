В НАТО обеспокоены ситуацией в Азовском море, заявил Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 3 окт – РИА Новости. НАТО обеспокоена ситуацией в Азовском море, обсуждает ее с Украиной, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Ситуация на Украине, вокруг Украины, в Азовском море, в Крыму, — это то, что мы всегда обсуждали и выражали поддержку", — заявил Столтенберг перед началом переговоров глав оборонных ведомств НАТО в новой штаб-квартире альянса в Брюсселе.

"Мы, конечно же, обеспокоены ситуацией в Азовском море. Мы видим, что для торговых судов создаются препятствия российским присутствием там, а также в Крыму и деятельностью, связанной с новым мостом", — заявил он.

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин".

Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.

Позже Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу. В акваторию Азовского моря были переброшены два бронекатера типа "Гюрза-М": "Лубны" и "Кременчуг", а также поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" (изначально плавучая мастерская ПМ-9, построенная в Польше для ВМФ СССР в 1969 году) и морской буксир A830 "Корец" (построен в Ярославле в 1973 году), которые в воскресенье прошли через Керченский пролив.