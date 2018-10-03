В НАТО обеспокоены ситуацией в Азовском море, заявил Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 3 окт – РИА Новости. НАТО обеспокоена ситуацией в Азовском море, обсуждает ее с Украиной, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Мы, конечно же, обеспокоены ситуацией в Азовском море. Мы видим, что для торговых судов создаются препятствия российским присутствием там, а также в Крыму и деятельностью, связанной с новым мостом", — заявил он.
Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин".
Позже Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу. В акваторию Азовского моря были переброшены два бронекатера типа "Гюрза-М": "Лубны" и "Кременчуг", а также поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" (изначально плавучая мастерская ПМ-9, построенная в Польше для ВМФ СССР в 1969 году) и морской буксир A830 "Корец" (построен в Ярославле в 1973 году), которые в воскресенье прошли через Керченский пролив.