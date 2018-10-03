Генсек НАТО прокомментировал заявление постпреда США о российских ракетах

БРЮССЕЛЬ, 3 окт — РИА Новости. Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон говорила о необходимости транспарентного соблюдения Россией договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

Хатчисон во вторник заявила, что Вашингтон якобы рассматривает возможность уничтожать создаваемые Россией ракеты наземного базирования. При этом на своей странице в Twitter Хатчисон позднее написала, что она не имела в виду превентивный удар по РФ.

"Постпред пояснила, что она имела в виду: что очень важно, чтобы Россия соблюдала договор РСМД. Все союзники в полной мере согласны, что чрезвычайно важно, чтобы РФ транспарентно придерживалась договора", — заявил Столтенберг, отвечая на вопрос, чего именно НАТО ждет от РФ в связи с обвинениями в нарушении ДРСМД и что будет, если ожидаемого ответа не последует.

"Наша обеспокоенность очень серьезна, и мы очень серьезны, когда призываем РФ соблюдать соглашение верифицируемым образом. Сейчас они этого не делают, потому что они не транспарентны, разрабатывая новую ракету… Сейчас мы призвали их ответить на наши вопросы, и до тех пор, пока нет ответов, то наиболее правдоподобное решение в том, что это нарушение договора РСМД", — добавил генсек НАТО.

В МИД России заявляли, что крылатые ракеты наземного базирования 9М729 полностью соответствуют российским обязательствам по договору РСМД.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами.

В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис.

В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.