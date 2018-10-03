В Литве запретят говорить по телефону на пешеходном переходе

ВИЛЬНЮС, 3 окт — РИА Новости. Кабмин Литвы в среду утвердил изменения к правилам дорожного движения, которые предусматривают запрет разговоров по телефону на пешеходном переходе и обязательство для водителей пропускать на пешеходном переходе только собирающихся переходить дорогу граждан.
По его словам, сейчас водители обязаны пропускать пешеходов, которые находится на пешеходном переходе.
Кроме того, поправки подразумевают запрет для водителей въезжать на пешеходный переход, пока пешеходы, которых необходимо пропустить, не вышли из занимаемой ими зоны, предусмотрена также рекомендация для водителей, которые объезжают или обгоняют велосипедистов, сохранять дистанцию в один метр при скорости до 50 километров в час и 1,5 метра при скорости выше 50 километров в час.
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