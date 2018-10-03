В Литве запретят говорить по телефону на пешеходном переходе

ВИЛЬНЮС, 3 окт — РИА Новости. Кабмин Литвы в среду утвердил изменения к правилам дорожного движения, которые предусматривают запрет разговоров по телефону на пешеходном переходе и обязательство для водителей пропускать на пешеходном переходе только собирающихся переходить дорогу граждан.

"Предлагается установить обязательство для водителей на нерегулируемом пешеходном переходе пропускать не только переходящих через переход пешеходов, но и стоящих и ожидающих у края перехода. Второе — пешеходы, вступившие на переход и находящиеся на нем, должны избегать любых действий, использования средств мобильной связи, которые отвлекают внимание от ситуации на дороге", — сказал на заседании в правительстве министр сообщения Рокас Масюлис, представляя изменения к правилам.

По его словам, сейчас водители обязаны пропускать пешеходов, которые находится на пешеходном переходе.

Кроме того, поправки подразумевают запрет для водителей въезжать на пешеходный переход, пока пешеходы, которых необходимо пропустить, не вышли из занимаемой ими зоны, предусмотрена также рекомендация для водителей, которые объезжают или обгоняют велосипедистов, сохранять дистанцию в один метр при скорости до 50 километров в час и 1,5 метра при скорости выше 50 километров в час.

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