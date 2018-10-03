В ЛНР сомневаются, что силовики отведут силы у Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 3 окт — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко выразил сомнение, что украинские силовики отведут силы у Станицы Луганской в Донбассе.

Во вторник Народная милиция ЛНР заявила, что готова развести силы и средства на участке номер один у Станицы Луганской 5 октября, согласно договоренностям контактной группы в Минске.

"Шанс всегда есть, но процент того, что ВСУ отведут свои силы и средства в районе Станицы Луганской, ничтожно мал. Алгоритм действий украинских представителей в Минске не изменился: по итогам встречи назначена очередная дата разведения, и сразу же штабом ООС "нарисован" обстрел в районе Станицы Луганской для того, чтобы этого не делать", — сказал Марочко РИА Новости.

По его словам, Киев обвиняет ополченцев в обстреле сразу же после достигнутых в Минске очередных договоренностей об отводе сил у Станицы Луганской. "Таким образом, обвиняя Народную милицию ЛНР в надуманных обстрелах, украинская сторона игнорирует решение контактной группы по отведению сил и средств и продолжает демонстрировать, что не готова к урегулированию конфликта на Донбассе мирным путем", — заявил Марочко.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала в Минске рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Уже состоялось разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Отвод сил в Станице Луганской неоднократно срывался.