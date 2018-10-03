МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Китай использует монополию на определенные природные ресурсы для "подрыва оборонно-промышленной базы США", следует из результатов исследования, которое провел Пентагон по заказу Дональда Трампа. Об этом сообщило издание Foreign Policy со ссылкой на источники в администрации президента.

"Китай намеренно организовал свой экспорт ресурсов и свою торговую политику в обрабатывающей промышленности так, чтобы подорвать лидерство Америки в критически важных отраслях", — делают вывод авторы исследования.

В пример приводится ситуация с перхлоратом аммония — ключевым соединением для топлива стратегических и межконтинентальных баллистических ракет. Так, Китай, который контролирует большую часть мировых поставок этого вещества, продает его по "искусственно низким ценам", тем самым подрывая положение американских поставщиков, из-за чего они вынуждены уйти из бизнеса, утверждается в исследовании.

Документ, как ожидается, опубликуют в ближайшее время.

Отношения Пекина и Вашингтона