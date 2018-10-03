МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Китай использует монополию на определенные природные ресурсы для "подрыва оборонно-промышленной базы США", следует из результатов исследования, которое провел Пентагон по заказу Дональда Трампа. Об этом сообщило издание Foreign Policy со ссылкой на источники в администрации президента.
"Китай намеренно организовал свой экспорт ресурсов и свою торговую политику в обрабатывающей промышленности так, чтобы подорвать лидерство Америки в критически важных отраслях", — делают вывод авторы исследования.
В пример приводится ситуация с перхлоратом аммония — ключевым соединением для топлива стратегических и межконтинентальных баллистических ракет. Так, Китай, который контролирует большую часть мировых поставок этого вещества, продает его по "искусственно низким ценам", тем самым подрывая положение американских поставщиков, из-за чего они вынуждены уйти из бизнеса, утверждается в исследовании.
Документ, как ожидается, опубликуют в ближайшее время.
Отношения Пекина и Вашингтона
Отношения США и Китая резко испортились весной этого года, когда между странами началась торговая война. С начала апреля Вашингтон вводил торговые пошлины, а Китай соразмерно отвечал на них, несмотря на достигнутые в мае договоренности. Недовольство США вызывает торговый дисбаланс между двумя странами, который, по оценкам американских властей, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.
Кроме того, Вашингтон ввел санкции в отношении департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и главы ведомства Ли Шанфу. В Белом доме объяснили, что ограничительные меры вводятся из-за сотрудничества с "Рособоронэкспортом". В частности, из-за закупок Су-35 и зенитных ракетных систем С-400.