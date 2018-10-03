Глава норвежской делегации назвал Крым законной частью России

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Глава норвежской делегации предприниматель Хендрик Вебер заявил, что Крым является законной частью Российской Федерации.

Делегация из Норвегии находится в Крыму с шестидневным визитом. В программе — обширные встречи и поездки по регионам полуострова. Визит продлится с 30 сентября до 6 октября. В состав делегации вошли общественники, представители научных кругов, сельскохозяйственной сферы и предпринимательства.

"Позиция достаточно ясная и четкая. Мы считаем Крым законной частью Российской Федерации", — сказал РИА Новости Вебер.

По его словам, в Крыму при проведении референдума не было допущено нарушения прав человека.

Он отметил, что официальная позиция властей, сомневающихся в легитимности крымского референдума, еще сохраняется. "Но ситуация меняется. Сейчас очень многие политики, у нас такие ощущение, уже понимают на самом деле, что случилось в 2014 году", — сказал Вебер.Глава делегации также раскритиковал западные санкции, введенные против России после воссоединения с Крымом

"Для меня санкции — это полная чушь и мы их должны прекратить прямо сейчас. Европейские страны сами страдают от санкций. Это разрушает рабочие места, разрушаются компании, другие сферы страдают", — отметил Вебер. Предприниматель выразил уверенность, что в политике санкций нет никакого смысла. "Это чисто политическое решение и, скорее всего, решение принимается в Вашингтоне", — подчеркнул он.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

В Москве неоднократно заявляли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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