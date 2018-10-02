В ЛНР заявили о готовности к разведению сил у Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 2 окт — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики готова развести силы и средства на участке номер 1 у Станицы Луганской 5 октября, сообщил РИА Новости официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала в Минске рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Уже состоялось разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Отвод сил в Станице Луганской неоднократно срывался.

"Народная милиция ЛНР готова соответственно с договоренностями, достигнутыми сегодня в Минске, 5 октября отвести силы и средства от линии соприкосновения в районе Станицы Луганской при условии ответных действий со стороны ВСУ. Наши действия нацелены на решение конфликта на Донбассе мирным путем", — заявил собеседник агентства.