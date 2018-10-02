Министр образования Казахстана признался, что был троечником в школе

АСТАНА, 2 окт – РИА Новости. Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев во время торжественной церемонии награждения победителей конкурса "Лучший педагог — 2018" признался, что по языкам в школе получал "тройки", сообщает Sputnik Казахстан.

После награждения лучших педагогов юный ведущий задал два вопроса главному педагогу Казахстана: правда ли, что те, кто хорошо успевает по математике, хуже учится языкам, и были ли "тройки" у самого министра.

Сагадиев признался, что по языкам в школе у него была "тройка". В своем поздравлении глава Минобразования отметил, что каждый трудовой день учителей достоин уважения.

"Справедливо сказано, что писатель живет в своих произведениях, хороший художник — в своих картинах, в созданных им скульптурах, а хороший учитель — в мыслях своих воспитанников. Помимо знаний вы вкладываете в молодое поколение частицу своей души", — поздравил педагогов министр.

По данным министерства образования и науки Казахстана, в республике трудятся свыше 300 тысяч учителей.

Победителями ежегодной премии "Лучший педагог-2018" стали 64 преподавателя по всей стране.

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