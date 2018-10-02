Twitter опубликовал новые критерии блокировки аккаунтов

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Социальная сеть Twitter опубликовала новые, расширенные критерии, которыми будет руководствоваться при принятии решения о блокировке учетных записей.

"Поскольку число вариантов различных манипуляций с платформой продолжает расти, мы обновляем и расширяем наш список правил, которые лучше отражает то, как мы идентифицируем поддельные учетные записи, и какие виды деятельности, связанные с неподлинной информацией, нарушают наши рекомендации", — говорится в релизе Twitter.

Причиной для блокировки аккаунта теперь является использование в качестве аватара чужих фотографий или любых из открытых фотобанков, указание чужой биографии, а также вводящей в заблуждение информации о профиле и неверного местоположения профиля.

Twitter также теперь будет блокировать аккаунты, которые берут на себя ответственность за взлом, угрожают или призывают ко взлому других профилей.

В сообщении также отмечается, что Twitter продолжает борьбу с профилями, преднамеренно публикующими вводящий в заблуждение контент, связанный с предстоящими выборами в США. Так, в августе были удалены примерно 50 аккаунтов, которые позиционировали себя как официальные страницы республиканской партии в различных штатах. Twitter также принял меры в отношении постов, касающихся выборов и политических тем с вводящей в заблуждение или неверной информацией о тех или иных партиях.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.