Борис Джонсон раскритиковал план Мэй по Brexit

ЛОНДОН, 2 окт — РИА Новости, Денис Ворошилов. Предложения премьер-министра Терезы Мэй на переговорах с Брюсселем об условиях выхода из Евросоюза — так называемый "план Чекерс" — делают Британию уязвимой перед ЕС, от них следует отказаться, заявил экс-глава британского МИД и один из самых известных сторонников Brexit Борис Джонсон.
"Не верьте тем, кто говорит, что нет никакого иного плана и никакой другой альтернативы. Это всего лишь ретрансляция видения премьер-министра. Настало время выбросить "план Чекерс"… "План Чекерс" оставит Британию заблокированной "притягивающим лучом" Евросоюза", — сказал Джонсон, выступая на ежегодной партийной конференции.
"Это категорически неправильно и грустно", — сказал экс-министр, призвав также после Brexit не повышать налогов и не вводить новых.
Джонсон предложил однопартийцам разделить его видение Brexit и поддержать "жесткий" вариант выхода из ЕС, отказавшись от предложений Мэй.
"Мои дорогие консерваторы, это не демократия. Это (план Терезы Мэй) не то, за что мы проголосовали. Это не обретение контроля, это его утрата", — сказал Джонсон.
Великобритания выйдет из Евросоюза в конце марта 2019 года.