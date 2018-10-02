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Борис Джонсон раскритиковал план Мэй по Brexit

Сюжет:
Выход Британии из Евросоюза (546)
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© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas Борис Джонсон. Архивное фотоБорис Джонсон. Архивное фото
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas

ЛОНДОН, 2 окт — РИА Новости, Денис Ворошилов. Предложения премьер-министра Терезы Мэй на переговорах с Брюсселем об условиях выхода из Евросоюза — так называемый "план Чекерс" — делают Британию уязвимой перед ЕС, от них следует отказаться, заявил экс-глава британского МИД и один из самых известных сторонников Brexit Борис Джонсон.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Еврокомиссия хочет договориться по Brexit, заявил Юнкер
Летом на фоне пробуксовки переговоров по условиям Brexit и из-за растущих разногласий в кабинете министров премьер Мэй собрала закрытое совещание в своей загородной резиденции "Чекерс". По итогам ожесточенных споров с министрами премьер составила перечень предложений к ЕС. План вызвал недовольство части консерваторов, в знак протеста против смягчения позиций на переговорах с ЕС в отставку подали два ключевых министра кабинета Мэй — глава министерства по вопросам Brexit Дэвид Дэвис и глава МИД Борис Джонсон. С того момента Джонсон постоянно критикует Мэй и ее план. "План Чекерс", который предполагал создание между Британией и ЕС зоны свободной торговли, предусматривающей "общий реестр для промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции", был холодно встречен Брюсселем, переговоры по условиям выхода из Евросоюза не продвинулись.

"Не верьте тем, кто говорит, что нет никакого иного плана и никакой другой альтернативы. Это всего лишь ретрансляция видения премьер-министра. Настало время выбросить "план Чекерс"… "План Чекерс" оставит Британию заблокированной "притягивающим лучом" Евросоюза", — сказал Джонсон, выступая на ежегодной партийной конференции.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Борис Джонсон призвал повременить с Brexit, пишут СМИ
Экс-министр заявил, что реализация плана Мэй приведет к тому, что Лондон будет вынужден подписать с Брюсселем соглашение, которое ограничит возможности Британии по заключению договоров о свободной торговле с другими странами мира.

"Это категорически неправильно и грустно", — сказал экс-министр, призвав также после Brexit не повышать налогов и не вводить новых.

Джонсон предложил однопартийцам разделить его видение Brexit и поддержать "жесткий" вариант выхода из ЕС, отказавшись от предложений Мэй.

"Мои дорогие консерваторы, это не демократия. Это (план Терезы Мэй) не то, за что мы проголосовали. Это не обретение контроля, это его утрата", — сказал Джонсон.

Великобритания выйдет из Евросоюза в конце марта 2019 года.

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