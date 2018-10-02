Число погибших в ДТП в Баку увеличилось до четырех человек

БАКУ, 2 окт — РИА Новости. Число погибших в результате столкновения автобуса с поездом достигло четырёх, сообщили РИА Новости в Генеральной прокуратуре Азербайджана и добавили, что заведено дело о нарушении правил дорожного движения, задержан подозреваемый.

Авария произошла в понедельник, когда пассажирский автобус столкнулся с электровозом. Ранее сообщалось о двух погибших, 42 человека пострадали.

"В результате столкновения от полученных травм скончались водитель микроавтобуса, пассажир этого микроавтобуса — неизвестная женщина в возрасте примерно 60-65 лет. Пассажиры Раиса Рзаева и Тамара Исмайлова скончались в больнице скорой медицинской помощи Сумгайыта", — сообщили в прокуратуре.

Тринадцать пассажиров микроавтобуса с травмами различной степени тяжести были доставлены в отделение реанимации больницы скорой медицинской помощи города Сумгаит.

По факту ДТП в Главном управлении следствия и дознания МВД было возбуждено уголовное дело по статье 263.3 ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Был проведен осмотр места происшествия и транспортных средств, назначены соответствующие экспертизы, в том числе судебно-медицинская экспертиза и экспертиза дорожно-транспортных происшествий, взяты показания свидетелей и выполнены другие необходимые следственные действия.

В качестве подозреваемого задержан и привлечен к следствию Габиль Мамедов. В настоящее время продолжаются необходимые следственные мероприятия.

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