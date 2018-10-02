БРЮССЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Грузии не придется выбирать между членством в НАТО и территориальной целостностью, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.

В Брюсселе в рамках оборонного совмина альянса 3 и 4 октября пройдет заседание комиссии Грузия-НАТО.

"Страны НАТО ясно заявляли, что полностью поддерживают территориальную целостность Грузии, в рамках ее международно признанных границ, это включает Абхазию и Южную Осетию. И Грузию не будут заставлять выбирать между ее территориальной целостностью и членством в НАТО. Грузия станет членом, когда будет соответствовать стандартам альянса, мы будем помогать Грузии в выполнении реформ", — заявил во вторник журналистам Столтенберг.

Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом альянса при условии соответствия его стандартам. В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. В рамках пакета мер в Грузии регулярно проходят совместные военные учения.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии после того, как Грузия в ночь на 8 августа обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Впоследствии Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, а 29 мая 2018 года о признании независимости Абхазии и Южной Осетии объявила Сирия.