БРЮССЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что США предоставили НАТО "разведывательные данные" о том, что РФ якобы приступила к размещению ракеты 9М729 в нарушение договора РСМД.

В МИД РФ ранее заявляли, что крылатые ракеты наземного базирования 9М729 полностью соответствуют обязательствам РФ по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"США, которые являются стороной договора РСМД, установили, что РФ нарушает соглашение, потому что, согласно США, (Россия – ред.) начала размещать эту ракету. Они поделились с нами разведывательной информацией, но я не стану вдаваться в эти детали, где мы ожидаем дальнейшее размещение, потому что это разведывательные данные", — заявил Столтенберг во вторник журналистам в Брюсселе.

"Мы ознакомились с данными и крайне обеспокоены, потому что важно, чтобы РФ соблюдала ДРСМД, потому что договор очень важен, это краеугольный камень европейской безопасности", — сказал генсек НАТО.

Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору РСМД. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами.

В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.