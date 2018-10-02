На учениях НАТО в Норвегии отработают коллективный ответ на нападение

БРЮССЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости. На крупнейших за последние годы учениях НАТО в Норвегии, в которых осенью задействуют 45 тысяч военных, будет отрабатываться сценарий "коллективного ответа на вооруженное нападение", заявил во вторник журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Сценарий вымышленный, но реалистичный. Он будет имитировать коллективный ответ НАТО на вооруженное нападение на одного из союзников. Учения прозрачны. Всем членам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, включая Россию, было предложено направить наблюдателей", — напомнил он.