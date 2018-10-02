На учениях НАТО в Норвегии отработают коллективный ответ на нападение

БРЮССЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости. На крупнейших за последние годы учениях НАТО в Норвегии, в которых осенью задействуют 45 тысяч военных, будет отрабатываться сценарий "коллективного ответа на вооруженное нападение", заявил во вторник журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Наша способность быстро перемещать силы будет проверена в октябре на учениях Trident Juncture в Норвегии. Это одно из самых крупных наших учений за многие годы. В нем примут участие около 45 тысяч человек из 31 страны НАТО и партнеров. Около 150 самолетов, 60 кораблей и более 10 тысяч транспортных средств", — сообщил он.

"Сценарий вымышленный, но реалистичный. Он будет имитировать коллективный ответ НАТО на вооруженное нападение на одного из союзников. Учения прозрачны. Всем членам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, включая Россию, было предложено направить наблюдателей", — напомнил он.