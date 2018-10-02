Столтенберг оценил военное присутствие НАТО в Польше

БРЮССЕЛЬ, 2 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не считает необходимым увеличить военное присутствие США в Польше, но не комментирует соответствующие планы польского руководства.

"НАТО и США и так уже присутствуют на территории Польши. Мы расширили наше присутствие в государствах Балтии и Польше. Мы проводим большее количество учений, у нас больше ротаций и у нас четыре новых боевых группы. И США возглавляют боевую группу на территории Польши", — сказал он журналистам в преддверии встречи 3-4 октября в Брюсселе министров обороны 28 стран-членов НАТО.

Приветствовав усиление военного присутствия США в других странах Европы, Столтенберг заявил, что не считает "своей обязанностью комментировать то, что происходит в одной из стран-членов НАТО".

Ранее президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что США пока обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы, а Варшава готова платить за нее "миллиарды и миллиарды долларов". Дуда вновь напомнил, что Варшава надеется на создание постоянной военной базы в Польше и даже предложил ее название: Fort Trump ("Форт Трамп"). Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы — порядка 1,5-2 миллиарда долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке.

МИД РФ со своей стороны предупредил, что размещение военной базы США в Польше будет очень серьезным нарушением Основополагающего акта Россия-НАТО.