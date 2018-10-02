Столтенберг прокомментировал итоги референдума в Македонии

БРЮССЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Явка на референдуме в Македонии оказалась не такой высокой, как некоторые ожидали, но проголосовавшие сделали выбор в пользу соглашения, заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Теперь Скопье решать дальнейшие шаги. Было ясное большинство в пользу соглашения о названии, в пользу вступления в ЕС и НАТО. В то же время, явка оказалась не такой высокой, как некоторые надеялись. Но это консультативный референдум, а важные изменения в Конституции предстоит внести парламенту, то есть решать парламенту и народу", — сказал Столтенберг журналистам во вторник.

Правительство Греции 17 июня подписало с Республикой Македонией договор, который решает многолетний спор о ее названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Стороны договорились о ее переименовании в Республику Северная Македония. В воскресенье в Македонии прошел консультативный референдум с вопросом "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македонией и Греческой Республикой?"

Согласно оглашенным ГИК результатам подсчета 100% материала, в плебисците приняли участие немногим более 666 тысяч человек, что составило 36,91% от общего числа избирателей. Из проголосовавших свыше 90% выступили "за" соглашение Скопье и Афин.