Парламент Молдавии обсудит внесение в конституцию пункта о евроинтеграции

КИШИНЕВ, 2 окт — РИА Новости. Депутаты, входящие в парламентское большинство Молдавии утвердили план работы на осеннюю сессию и включили в него рассмотрение вопроса о внесении в конституцию пункта о евроинтеграции, заявил во вторник вице-председатель парламента Валерий Гилецкий.

Демократическая партия Молдавии (ДПМ), которой принадлежит парламентское большинство, в сентябре 2017 года предложила внести изменения в конституцию страны, включив пункт о том, что стратегическая ориентация Молдавии — это европейская интеграция. Эта инициатива исходит из постановления конституционного суда от 9 сентября 2014 года. Согласно этому решению, КС констатировал, что ориентация на европейские демократические ценности — это определяющий элемент конституционной идентичности Молдавии.

"Мы сегодня провели первое заседание парламентской коалиции. У нас будет очень насыщенная сессия, мы обсудили законодательные приоритеты на эту сессию. У нас есть в повестке законопроекты по изменению в конституции, в частности, проект, который предполагает включение пункта о евроинтеграции", — сказал Гилецкий на брифинге после заседания депутатов.

Ожидается, что законопроект будет иметь не только политические, но и юридические последствия. Он предполагает, что все должностные лица, учреждения и государственные органы будут осуществлять свою деятельность таким образом, чтобы максимально ускорить сближение с ЕС

"Мы пока не обсуждали текст конституции, но мы поддерживаем изменения, они должны быть рассмотрены. Решение будет принято до конца этой сессии, — добавил Гилецкий.

Согласно местному законодательству, для изменения конституции необходимы голоса 67 из 101 депутатов парламента. Мандат нынешнего созыва парламента истекает 30 ноября. Парламентские выборы в стране назначены на 24 февраля 2019 года.