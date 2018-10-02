Министры юстиции России и Финляндии обсудили киберпреступность

ХЕЛЬСИНКИ, 2 окт — РИА Новости. Министры юстиции Финляндии и России Антти Хяккянен и Александр Коновалов обсудили статус запрещённой в России организации "Свидетели Иеговы", мошенничество в процессе выборов и трансграничную киберпреступность, сообщает во вторник финский минюст.

Хяккянен 1-2 октября находится в Москве, в его планах было встретиться с российским коллегой Коноваловым, председателем ВС РФ Вячеславом Лебедевым и генпрокурором Юрием Чайкой.

"Министр юстиции Антти Хяккянен встретился с министром юстиции России Александром Коноваловым в Москве. Обсуждавшиеся темы включали в себя мошенничество в процессе выборов, число иностранных заключенных в тюрьмах и трансграничную киберпреступность", — говорится в сообщении.

Хяккянен и Коновалов обсудили число иностранных заключенных и их экстрадицию на родину. Число иностранных заключенных в тюрьмах Финляндии увеличивается.

"Я считаю важным, чтобы осужденные могли отбывать свои приговоры в своих странах. Мы должны работать вместе, чтобы активизировать рассмотрение этих вопросов", — сказал Хяккянен.

Все большая часть преступности в настоящее время переходит в информационные сети. Для борьбы с киберпреступностью необходимы новые формы трансграничного сотрудничества, особенно для получения электронных данных из других стран.

"Я считаю важным как можно шире бороться с киберпреступностью с привлечением международного сообщества. Например, в рамках Совета Европы была проделана хорошая работа по содействию борьбе с киберпреступностью. Я считаю важным, что России следует также рассмотреть возможность о присоединении к этой работе", — сказал Хяккянен.

"Министры также обсудили мошенничество в процессе выборов, статус "Свидетелей Иеговы"* в России и текущую работу", — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что более 200 человек из российской организации "Свидетелей Иеговы"* попросили убежище в Финляндии.

Решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года деятельность организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в ее структуру местных религиозных организаций прекращена. В своем решении Верховный суд отразил, что имущество организации подлежит обращению в собственность РФ. Минюст России включил "Свидетелей Иеговы"* в перечень организаций, ликвидированных за экстремизм.

* Запрещенная в России организация.