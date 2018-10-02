Столтенберг назвал условие вступления Македонии в НАТО

БРЮССЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Для Македонии нет другого пути в НАТО, кроме как одобрить соглашение о наименовании страны, заявил во вторник журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы внимательно следили за воскресным консультативным референдумом в Македонии. Вчера я разговаривал с премьер-министром Зораном Заевым, и мы будем поддерживать тесный контакт. Я приветствую голосование "за" на референдуме. Решение о дальнейших шагах остается за Скопье. НАТО готова приветствовать эту страну в качестве нашего 30-го члена. Но единственный способ — реализовать соглашение о названии. Нет другого пути к членству в НАТО", — заявил он.

Правительство Греции 17 июня подписало с Республикой Македония договор, который решает многолетний спор о ее названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Стороны договорились о ее переименовании в Республику Северная Македония. В бывшей югославской республике 30 сентября прошел референдум при низкой явке населения. К урнам для голосования вышли около 37% избирателей, из которых 91,5% выступили за соглашение Скопье и Афин и 5,6% не поддержали договор. При этом законодательство предусматривает необходимость преодоления барьера явки в 50% для успеха референдума.