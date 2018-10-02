Путин обогнал Трампа в рейтинге мирового доверия, показал опрос

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российскому президенту Владимиру Путину в мире доверяют больше, чем американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром Pew Research Center.
Кроме того, большинство респондентов обеспокоены ролью США на международной арене. По их мнению, Вашингтон часто пренебрегает мнением других стран в решении важных мировых вопросов.
При этом, как свидетельствуют результаты опроса, все больше людей одобряют международную политику Пекина.
Исследование проводилось с 20 мая по 12 августа, опрошено 26,1 тысячи человек из 25 стран.
"Обвинят российских хакеров"
Как считает политолог, журналист Юрий Светов, теперь Россию обвинят во "вмешательстве" в результаты опроса.
"Скажут, что "русские хакеры" вмешались, накрутили голоса", — сказал он в эфире радио Sputnik.
По его словам, даже в странах с проамериканской ориентацией Путина воспринимают как сильного руководителя, имеющего свой взгляд на происходящее в мире и отстаивающего его.
Светов также подчеркнул, что Путин — самый известный руководитель государства в мире на протяжении длительного времени.
"Он последовательно говорит, что для него интересы России — на первом месте. У кого-то это вызывает изжогу", — заключил он.