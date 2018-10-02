Путин обогнал Трампа в рейтинге мирового доверия, показал опрос

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. Архивное фото

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российскому президенту Владимиру Путину в мире доверяют больше, чем американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром Pew Research Center.

Путину доверяют 30% респондентов, выше рейтинг у председателя КНР Си Цзиньпина — 34%, а на первом месте — канцлер Германии Ангела Меркель — 52%. Трампу доверяют только 27% опрошенных.

Кроме того, большинство респондентов обеспокоены ролью США на международной арене. По их мнению, Вашингтон часто пренебрегает мнением других стран в решении важных мировых вопросов.

При этом, как свидетельствуют результаты опроса, все больше людей одобряют международную политику Пекина.

Исследование проводилось с 20 мая по 12 августа, опрошено 26,1 тысячи человек из 25 стран.

"Обвинят российских хакеров"

Как считает политолог, журналист Юрий Светов, теперь Россию обвинят во "вмешательстве" в результаты опроса.

"Скажут, что "русские хакеры" вмешались, накрутили голоса", — сказал он в эфире радио Sputnik.

По его словам, даже в странах с проамериканской ориентацией Путина воспринимают как сильного руководителя, имеющего свой взгляд на происходящее в мире и отстаивающего его.

"Надо сказать, что зачастую высокий авторитет Путина не означает, что люди соглашаются с его позицией", — отметил эксперт.

Светов также подчеркнул, что Путин — самый известный руководитель государства в мире на протяжении длительного времени.

"Он последовательно говорит, что для него интересы России — на первом месте. У кого-то это вызывает изжогу", — заключил он.