Политолог о рейтинге мировых лидеров: скажут – "русские хакеры" вмешались

Опрос в 25 странах показал, что президент РФ Владимир Путин пользуется большим доверием, чем американский лидер Дональд Трамп. Результаты исследования в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Юрий Светов.

Президенту России Владимиру Путину в мире доверяют больше, чем американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного американским исследовательским центром Pew Research Center.

Опрос проводился с 20 мая по 12 августа 2018 года, свое мнение выразили 26,1 тысяч человек из 25 стран.

30% респондентов относятся с доверием к российскому президенту, отмечая его правильную политику на международной арене. Чуть больший показатель в этом вопросе у председателя КНР Си Цзиньпина, его рейтинг доверия составляет 34%. У президента США этот показатель равен 27%, а наивысший рейтинг доверия среди мировых лидеров у канцлера Германии Ангелы Меркель – 52%.

При этом, согласно исследованию, большинство респондентов обеспокоенно ролью США на международной арене. По их мнению, Соединенные Штаты часто пренебрегают мнением других стран в решении важных мировых проблем. Некоторые полагают, что США стали прилагать меньше усилий к урегулированию глобальных проблем, чем раньше.

Вероятно, не все смогут принять такие результаты опроса, считает политолог, журналист Юрий Светов.

"Теперь во "вмешательстве" обвинят – скажут, что "русские хакеры" вмешались, накрутили голоса. Если же говорить серьезно, то подтверждения авторитета Владимира Путина в мире мы постоянно встречаем. Исследователи и журналисты отмечают, что даже в странах с проамериканской ориентацией Владимира Путина воспринимают как сильного руководителя, имеющего свой взгляд на происходящее в мире и последовательно его отстаивающего. Надо сказать, что зачастую высокий авторитет Путина не означает, что люди соглашаются с его позицией. Но можно смело говорить, что он самый известный руководитель государства в мире на протяжении длительного времени, и что он последовательный человек. Он последовательно говорит, что для него интересы России – на первом месте. У кого-то это вызывает изжогу. Думаю, что и это очередное подтверждение авторитета Путина будет всячески оспариваться. Но тот, кто не хочет считаться с оценкой людьми работы Путина, будет просто лукавить", – сказал Юрий Светов в эфире радио Sputnik.